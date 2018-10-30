Axios: Трамп отменит гражданство по праву рождения

Президент США Дональд Трамп намерен внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство. Об этом Трамп заявил в интервью для документального сериала Axios on HBO.

Трамп отметил, что ему «все говорили» о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения.

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«Но знаете что? Она не нужна», — сказал Трамп.

По его словам, он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.

Также американский лидер назвал «смехотворной» ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.