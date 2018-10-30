Песков ответил на вопрос о сообщениях об аресте продавших личные данные Петрова и Боширова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о задержании официальных лиц, ответственных за утечку личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Слова Пескова передает РИА «Новости».

«Нет, к сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать», — сказал Песков, когда его спросили об осведомленности Кремля о задержании чиновников, которые якобы причастны к продаже личных данных россиян.

Ранее СМИ сообщали, что ФСБ нашла виновных в утечке личных данных Петрова и Боширова. Отмечалось, что сотрудник пограничной службы в Северо-Западном регионе был задержан на рабочем месте, его обвинили в продаже за границу данные о перемещениях Петрова и Боширова, а также ряда других лиц.