МИД Украины не поддержал выход страны из договора об Азовском море

Заместитель главы украинского МИДа Елена Зеркаль сказала, что денонсация заключенного с Россией договора по Азовскому морю не предоставит Киеву дополнительных прав, передает РИА «Новости».

По мнению Зеркаль, разговор о необходимости разрыва соглашения убедит Россию в том, что оно функционирует.

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«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит», — сказала Зеркаль.

Она добавила, что денонсация соглашения может привести к новому территориальному спору между странами по поводу границ Азовского моря.

Ранее капитан первого ранга украинских Военно-морских сил Евгений Лупаков заявил, что для обеспечения безопасности в Азовском море Украине следует действовать «более радикально» и не надеяться на санкции Евросоюза против России.