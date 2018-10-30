Пушков нашел главную политическую ошибку Меркель

Российский сенатор Алексей Пушков высказался в своем твиттере о решении Ангелы Меркель покинуть пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) и не выдвигаться на выборах канцлера в 2021 году.

Пушков отметил, что «пару лет назад» Меркель считали «безусловным» лидером Европейского союза. По его мнению, ситуация изменилась из-за «ошибки» немецкого канцлера.

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«Главная причина (ухода Меркель с поста председателя ХДС. — «Газета.Ru») — решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. «Мы справимся», — заверяла она», — написал Пушков.

Сенатор заключил, что немецкие власти «не справились». Это, по его мнению, стало «началом заката» Меркель.

Ранее Меркель рассказала, когда решила уйти с поста председателя ХДС.