В Белом доме объяснили отказ Трампа ехать в Индию

В Белом доме проинформировали, что американский президент Дональд Трамп не приедет на торжественные мероприятия по случаю Дня Республики в Индии, куда его пригласили в качестве главного гостя. Об этом сообщает NDTV.

В Белом доме объяснили отказ президента напряженным графиком.

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«Президент очень рассчитывает вновь встретиться с премьер-министром Моди при первой же возможности», — заявил официальный представитель.

Отмечается, что, несмотря на отказ, Трамп по-прежнему является сторонником углубления стратегического партнерства между странами.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил властям Индии отказом на предложение посетить в качестве главного гостя празднование Дня Республики, которое будет отмечаться 26 января 2019 года.