Трамп решает вопрос о санкциях против Саудовской Аравии из-за смерти Хашукджи
Президент США Дональд Трамп в данный момент принимает решение о том, нужно ли вводить санкции в отношении Саудовской Аравии из-за убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.
По словам Сандерс, администрация президента в данный момент «оценивает разные возможности» по возможному ответу Саудовской Аравии на убийство Хашукджи.
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«Мы сделаем официальное заявление, когда решение будет принято», — сказала Сандерс.
Ранее Сандерс прокомментировала сравнение избранного ультраправого президента Бразилии с Трампом.