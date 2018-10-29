Трамп решает вопрос о санкциях против Саудовской Аравии из-за смерти Хашукджи

Президент США Дональд Трамп в данный момент принимает решение о том, нужно ли вводить санкции в отношении Саудовской Аравии из-за убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

По словам Сандерс, администрация президента в данный момент «оценивает разные возможности» по возможному ответу Саудовской Аравии на убийство Хашукджи.

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«Мы сделаем официальное заявление, когда решение будет принято», — сказала Сандерс.

Ранее Сандерс прокомментировала сравнение избранного ультраправого президента Бразилии с Трампом.