В Белом доме отреагировали на сравнение избранного президента Бразилии с Трампом

Сара Сандерс, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, прокомментировала заявления СМИ о схожести американского лидера с избранным главой Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters сообщало, что ультправового политика Болсонару называют »Трампом тропиков» из-за схожести во взглядах.

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«Есть только один Дональд Трамп, я считаю», — отреагировала Сандерс, когда ее спросили об уместности прозвища Болсонару.

Ранее сообщалось, что Болсонару набрал 55,54% голосов избирателей на президентских выборах.