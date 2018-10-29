Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о взаимном признании виз до конца 2018 года, пишут «Известия».

По его словам, проработка документа в настоящее время находится на финальной стадии. Он подтвердил заявление российского посла в Белоруссии Михаила Бабича о том, что страны намерены подписать соглашение в ближайшее время.

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«Идет интенсивная проработка этого документа, она уже на финальной стадии. Хочется верить, что подписание будет в этом году», — отметил Рапота.

Госсекретарь отметил, что документ позволит увеличить поток граждан третьих стран через российско-белорусскую границу, что окажет положительное влияние на туристический бизнес.

Россия и Белоруссия подписывали похожее соглашение о признании виз на время ЧМ-2018.