Трамп обратился к направляющемуся в США «каравану мигрантов»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обратился к «каравану мигрантов» из Центральной Америки с призывом возвращаться в свои страны.

По словам американского лидера, среди направляющихся к южной границе Соединенных Штатов мигрантов есть члены банд и «очень плохие люди».

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«Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты, пока вы не пройдете юридический процесс», — написал Трамп.

Он также назвал приближение мигрантов «вторжением» в США и предупредил, что американская армия поджидает их.

Ранее Reuters сообщило, что США могут послать тысячи солдат на границу с Мексикой.