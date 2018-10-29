Трамп обратился к направляющемуся в США «каравану мигрантов»
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обратился к «каравану мигрантов» из Центральной Америки с призывом возвращаться в свои страны.
По словам американского лидера, среди направляющихся к южной границе Соединенных Штатов мигрантов есть члены банд и «очень плохие люди».
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«Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты, пока вы не пройдете юридический процесс», — написал Трамп.
Он также назвал приближение мигрантов «вторжением» в США и предупредил, что американская армия поджидает их.
Ранее Reuters сообщило, что США могут послать тысячи солдат на границу с Мексикой.