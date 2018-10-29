WSJ рассказала, как стрельба в синагоге и рассылка бомб в США повлияют на выборы

Стрельба в синагоге и рассылка бомб в США, которые стали новым фоном промежуточных ноябрьских выборов в конгресс США, вряд ли уменьшат политические разногласия в Америке, но помогут усилить предвыборные дебаты как демократов, так и республиканцев, пишет The Wall Street Journal.

Накануне выборов в США страна пережила не один, а три «октябрьских сюрприза» во время предвыборной гонки: стрельба в синагоге Питтсбурге, рассылка посылок с бомбами оппонентам президента США Дональда Трампа, а также появление «каравана мигрантов» из Центральной Америки, пытающихся добраться до границы США.

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Можно представить себе сценарий, в котором, например, стрельба в синагоге и рассылка самодельных бомб по всей стране могли бы уменьшить политические разногласия в Америке и смягчить настроение в политических дебатах, пишет WSJ. Однако признаков этого слишком мало, отмечает издание.

События последних дней подтолкнули к дискуссиям о президенте, который то ли использует мигрантов в качестве политического инструмента, то ли его словесные выпады против «врагов» и СМИ как «врагов народа» разжигают ненависть и насилие против них, говорится в материале.

Газета отмечает, что сторонники Трампа пытаются доказать, что насилие в США не является результатом действий и слов американского президента. Тем не менее, встает очевидный вопрос, могут ли эти события повлиять на голосование во время критически важных промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

WSJ пишет, что «караван мигрантов», вероятно, помогает республиканцам, которые твердят о незаконной миграции и безопасности границ. С этим соглашаются и многие консультанты республиканцев, которые разговаривали анонимно, отмечает газета. Между тем, посылки с самодельными взрывными устройствами и стрельба в синагоге с большей вероятностью помогут демократам, вызвав ответную реакцию в виде страха и гнева по отношению к риторике Трампа, говорится в материале.