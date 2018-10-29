Меркель рассказала, когда решила уйти с поста председателя ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она решила уйти с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) летом нынешнего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Меркель сделала во время пресс-конференции в Берлине.

Ранее стало известно, что Меркель покинет пост председателя ХДС. Позднее стало известно, что она также не собирается баллотироваться на пост канцлера и планирует уйти из политики в 2021 году.