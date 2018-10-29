Подозреваемый в рассылке бомб в США оказался активным сторонником Трампа

В США Сизар Сэйак, которого подозревают в рассылке самодельных взрывных устройств, активно участвовал в митинге американского президента Дональда Трампа в 2017 году. Об этом рассказал в инстаграме режиссер Майкл Мур.

Отмечается, что режиссер снимал митинг и среди отснятого материала есть кадры, на которых Сэйак стоит среди других сторонников Трампа с самодельным плакатом.

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По словам Мура, эти видеоматериалы нужны были для того, чтобы понять, каким образом граждане США «лишились души, предались гневу и потенциальной склонности к насилию».

Ранее Трамп заявил, что СМИ пытаются использовать историю с рассылкой взрывных устройств американским политикам против него.