Ультраправый кандидат Болсонару победил на выборах президента Бразилии
В Бразилии на выборах президента страны победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает канал Globo со ссылкой на избирком.
Отмечается, что после обработки 94,44% бюллетеней Болсонару набрал 55,54%, в то время как его противник Фернанду Аддад, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,46% голосов.
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Уточняется, что новый глава государства вступит в должность 1 января следующего года.
Ранее сообщалось, что Бразилия была в ожидании самых ярких выборов в истории.