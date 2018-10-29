Ультраправый кандидат Болсонару победил на выборах президента Бразилии

В Бразилии на выборах президента страны победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает канал Globo со ссылкой на избирком.

Отмечается, что после обработки 94,44% бюллетеней Болсонару набрал 55,54%, в то время как его противник Фернанду Аддад, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,46% голосов.

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Уточняется, что новый глава государства вступит в должность 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что Бразилия была в ожидании самых ярких выборов в истории.