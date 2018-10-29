Расследование «сговора» Трампа с Россией было начато под ложным предлогом

Член комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса республиканец Джон Ратклифф заявил, что расследование в отношении якобы имеющего места сговора Дональда Трампа и российской стороны началось под надуманным предлогом, когда страну возглавлял Барак Обама. Об этом политик сказал в эфире Fox News.

По словам Ратклиффа, об этом стало известно на днях.

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«К сожалению, на этой неделе мы узнали, что при Обаме ФБР и минюст открыли расследование по поводу сговора российских властей с кампанией Трампа, сосредоточив внимание на Пападопулосе», — сказал Ратклифф.

Он добавил, что Пападопулос никогда не бывал на российской территории и не имеет контактов с российским властями. Ратклифф заметил, что никаких доказательств возможного сговора минюст не предоставил.

«Чем больше говоришь с людьми, тем больше настораживаешься и убеждаешься в том, что все как было, так и остается. Нет и не было никакого сговора», — подчеркнул Ратклифф.

Ранее сообщалось, что Джордж Пападопулос, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, просит иммунитет от судебного преследования перед дачей показаний по делу о «вмешательстве России» в выборы в США.