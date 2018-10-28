Опубликованы данные экзит-поллов на выборах президента в Грузии

Данные экзит-поллов на выборах президента в Грузии опубликовали правящая партия «Грузинская мечта», оппозиционная партия «Европейская Грузия» и телеканал «Рустави 2», их данные разнятся, передает РИА «Новости».

Согласно опросу, проведенному правящей партией, независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили побеждает на выборах с 52,3%.

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При этом, по данным экзит-поллов оппозиции и телеканала «Рустави 2», в первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50%, в связи с чем ожидается второй тур.

Как сообщает «Рустави 2», кандидат от оппозиции Григол Вашадзе и независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирают по 40%.

По данным опроса оппозиционной «Европейской Грузии», Григол Вашадзе набрал 37% голосов, Саломе Зурабишвили — 34%, Давид Бакрадзе — 17%.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на президентских выборах в Грузии составила менее половины от общего числа избирателей.