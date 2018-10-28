На выборах президента Грузии проголосовали менее половины избирателей

Спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе сообщила, что итоговая явка избирателей на президентских выборах в стране составила 46,74%, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что всего на выборах проголосовали более 1,5 млн человек.

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«Явка на президентских выборах Грузии составила 46,74%, всего проголосовали 1,637,956 человек. Активность избирателей на президентских выборах 2013 года составила 45,4%», — сказала Микеладзе.

Она отметила, что выборы в целом прошли спокойно.

Ранее сообщалось, что на должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов.