В Грузии завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось, все избирательные участки были закрыты в 20.00 (19.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны.

По данным ЦИК, явка избирателей по состоянию на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.

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Всего на должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Как отмечается, основными конкурентами являются экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

По данным агентства, это последние президентские выборы путем прямого голосования, через шесть лет президента Грузии будут выбирать 300 делегатов.

Ранее сообщалось, что действующий президент Грузии пришел на участок для голосования пешком.