Кандидат в президенты Грузии вступил в перепалку на избирательном участке

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили вступил в перепалку с членами избирательной комиссии на участке для голосования на выборах главы государства, передает РИА «Новости».

«Это полный беспредел. На участках определенные группы ведут агитации, а это незаконно. Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть», — заявил Нателашвили.

По словам самого кандидата в президенты, представитель его партии написал заявление о нарушении, однако оно не было принято председателем участка, из-за чего и возникла перепалка. Грузинские СМИ вели прямую трансляцию с участка для голосования.