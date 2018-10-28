Трамп отказался посетить празднование Дня Республики в Индии

Президент США Дональд Трамп ответил властям Индии отказом на предложение посетить в качестве главного гостя празднование Дня Республики, которое будет отмечаться 26 января 2019 года, передает NDTV со ссылкой на источники.

Сообщается, что американские власти неоднократно давали понять, что визит Трампа зимой не состоится. Министерство иностранных дел Индии не сделало на этот счет заявлений на данный момент.

Посольство США также воздерживается от комментариев по этой теме.