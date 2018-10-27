Порошенко рассказал, какие поезда выбирают украинцы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пассажиропоток поездов в страны Евросоюза превысил поток в Россию. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Порошенко, это свидетельствует о том, что украинцы выбирают поезда в Европу, а не в Россию.

«Украинцы выбирают Европу! Это убедительно доказывает статистика. По данным «Укрзализныци», пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в Россию, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Безвизовый режим действует. Государственный компас уверенно показывает на Запад — в сторону, противоположную империи», — написал Порошенко.

Реклама

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не один раз призывал отменить поезда с Украины в Россию. Так, Омелян рассказал украинцам о выгодах прекращения сообщения с Россией.

Однако в Раде действия украинских властей по прекращению железнодорожного сообщения с Россией уподобили «методам шахидов».