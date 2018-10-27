Трамп назвал свое избрание «ужасным событием» для России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах президента США стала худшим, что могло случиться с Россией. Об этом сообщает Fox News.

«Моя победа — это худшее, что случалось с Россией», — сказал Трамп.

Однако, он отметил необходимость улучшения отношений между Россией и США.

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Трамп подчеркнул, что США также следует «поладить» с КНДР, Китаем и Японией.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США хотели бы провести с Россией стратегические переговоры по военной активности Китая