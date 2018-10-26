Путин принес соболезнования королю Иордании из-за затопления школьного автобуса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с гибелью пассажиров школьного экскурсионного автобуса в результате затопления. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, российский лидер направил главе Иордании телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что большинство жертв этой катастрофы – дети.

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«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

По информации РИА «Новости», на данный момент число жертв составляет 20 человек из 46 пассажиров.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате затопления школьного автобуса в Иордании.