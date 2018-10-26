New Yorker рассказал о тонкой грани между политическим подстрекательством и насилием

В США, где большое количество средств массовой информации, существует опасно тонкая грань между политическим подстрекательством и насилием с летальным исходом, пишет New Yorker.

На этой неделе в США было разослано порядка 12 подозрительных посылок, в том числе с взрывными устройствами. В настоящее время их перехватила секретная служба США, а инцидент расследуют в ФБР.

Реклама

Как отмечали ранее СМИ, посылки были направлены «врагам» президента США Дональда Трампа. Так, до сих пор личность отправителя неизвестна. New Yorker отмечает, что СМИ следует проявлять осторожность в описании данных инцидентов пока правоохранительные органы не найдут виновного.

Однако один нюанс прослеживается определенно — все посылки были отправлены людям, которых Дональд Трамп критиковал в своих предвыборных митингах и сообщениях в Twitter. Эти же люди подвергались нападкам в интернете со стороны последователей Трампа, отмечает издание.

Например, одна из посылок была направлена бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану. Посылку отправили в офис телеканала CNN, который Трамп неоднократно «демонизировал», обвиняя его в публикации fake news и называя его «врагом американского народа».

New Yorker пишет, что Трамп также использовал «подстрекательский язык» в отношении и других новостных организаций, и иногда призывал своих сторонников «взять дело в свои руки».

Ранее сообщалось, что ФБР задержало подозреваемого в причастности к рассылке взрывных устройств.