В Раде предостерегли Киев от разрыва договора по Азовскому морю

Депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря заведет страну в тупик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что сейчас разорвать договор «де-факто невозможно».

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«Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — сказал Денисенко.

При этом он призвал наращивать украинскую морскую группировку в акватории.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал продолжить консультации с Россией по вопросу рыболовства в Азовском море.