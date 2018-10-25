Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства Хашукджи

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время телефонного разговора уведомил российского президента Владимира Путина о ходе расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает SPA.

«Хранитель двух святынь уведомил президента России о мерах и следственных мероприятиях по раскрытию всех обстоятельств убийства Джамаля Хашукджи, а также усилиях правительства по привлечению к ответственности тех, чья вина будет доказана, с целью их наказания», — говорится в сообщении агентства.

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Как отмечается, Путин выразил уверенность в том, что саудовская сторона приняла все необходимые меры и расследование является прозрачным.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с королем Саудовской Аравии убийство Хашукджи.