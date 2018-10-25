МИД предупредил Норвегию о негативных последствиях ареста россиянина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Норвегию о возможных негативных последствиях ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, передает РИА «Новости».

По ее словам, Норвегия не только не извинилась за свои действия, но и заявила о продолжении расследования дела россиянина. Захарова отметила, что данные действия идут вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений.

Реклама

«Иначе как провокацией и недружественным шагом норвежских властей эти действия мы назвать не можем. С самого начала мы указывали на абсолютно фальшивый характер выдвигавшихся обвинений», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что официальных обвинений норвежская сторона до сих пор не предъявила.

«Безусловно, такого рода действия идут вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений, и неизбежно повлекут за собой негативные последствия, в том числе для контактов по парламентской линии», — добавила Захарова.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его заподозрили в шпионаже. 18 октября суд в Норвегии постановил освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.

Ранее сообщалось, что российские сенаторы воздержались от визитов в Норвегию из-за действий Осло.