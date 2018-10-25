В МИД России анонсировали встречу Лаврова с генсеком ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров намерен 2 ноября провести встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ с учетом предстоящего в Милане 6-7 декабря министерского заседания организации. Захарова отметила, что российская сторона готовит проекты решений по борьбе с терроризмом, наркоугрозой, обеспечению языковых и образовательных прав граждан, свободный доступ СМИ и общественности к информации.

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«На 2 ноября намечены переговоры в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе господином Гремингером», — сказала Захарова.

Представитель российского МИДа добавила, что Лавров также планирует встретиться с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером во время его визита в Россию.

Ранее сообщалось, что Лавров провел рабочий обед с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.