Климкин заявил об опасности для украинцев в Белоруссии

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцам опасно бывать в Белоруссии. Об этом он сказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

Журналист обратил внимание, что в Белоруссии был задержан украинский журналист по подозрению в шпионаже.

«Это делает пребывание украинских граждан в Белоруссии потенциально опасным, мы поговорим с Минском об этом», — отметил украинский министр.

По словам Климкина, в Белоруссии работают «российские спецслужбы». При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что в двусторонних отношениях масштабных проблем у Минска и Киева нет.