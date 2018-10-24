Саудовский принц пошутил о якобы задержанном премьер-министре Ливана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционном форуме в Эр-Рияде пошутил о премьер-министре Ливана Сааде Харири, сообщает Reuters.

«Премьер-министр Саад находится в королевстве уже два дня, поэтому я надеюсь, что вы не распространяете слухи о его похищении», — сказал бин Салман.

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Саад Харири, который в этот момент сидел рядом с наследным принцем, иронично добавил: «По моей свободной воле.

Премьер-министр Ливана, получивший гражданство Саудовской Аравии, год назад был вызван в Эр-Рияд, где был задержан на некоторое время, а также заявил об отставке в эфире местного телевидения. Позднее Харири передумал покидать пост премьера Ливана.

Шутка была вызвана тем, что Мухаммед бин Салман подвергается давлению в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. Наследный принц заявил, что справедливость восторжествует, а виновные будут наказаны.

Ранее СМИ сообщили, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз встретился с родными убитого журналиста.