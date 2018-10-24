Politico узнал детали нового плана предвыборной кампании Трампа в 2020 году

В отличие от предвыборной кампании 2016 года в новой стратегии президента США Дональда Трампа к выборам 2020 года будет смещен акцент с крупных технологических платформ, таких как Facebook и Google, которых Трамп ранее обвинял в подтасовке информации в пользу левых политических сил, пишет Politico со ссылкой на четырех источников, участвующих в разработке стратегии для Трампа.

Вместо этого команда президента постарается как можно больше обойти эти платформы во время предвыборной кампании в пользу «прямой коммуникации» с избирателями, в том числе используя текстовые сообщения на мобильных устройствах.

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Как отмечает издание, такая стратегия отражает чаяния консерваторов, которые склонны обвинять компании Кремниевой долины в чрезмерной симпатии к демократам — оппонентам республиканцев — а также в том, что некоторые платформы, например, Facebook, препятствуют свободному распространению политического контента.

В материале сообщается, что для новой стратегии уже подготовлена необходимая цифровая инфраструктура. Politico пишет, что на данный момент предполагается использовать не только sms-сообщения, но и видео и изображения, как способ прямого и мгновенного общения и агитирования избирателей без необходимости опоры на СМИ или технологические платформы, которые они обвиняют в предвзятости.