Financial Times: Меркель может потерять авторитет из-за сложных выборов в Гессене

Результаты проведенных опросов накануне выборов в Гессене говорят о том, что партия «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) приближается к одному их своих худших результатов, пишет газета Financial Times.

Если прогнозы оправдаются, то ситуация в Гессене, где 28 октября пройдут земельные парламентские выборы, может превратить немецкую политику в хаос, что будет означать начало конца для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако участие Меркель в кампании и выступлениях от лица партии перед выборами могут стать помехой для успеха ХДС, нежели помощью, отмечает газета.

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Многие избиратели по-прежнему помнят и отрицательно относятся к миграционной политике Меркель в 2015-2016 годах, когда страна приняла более миллиона мигрантов, говорится в материале. Миграционный кризис отразился на чувстве справедливости и порядка избирателей, считает Мариус Руш, который баллотируется на пост мэра города Ланггенс в Гессене.

После 13 лет правления самой влиятельной женщине Европы предстоит провести неделю, которая может определить ее судьбу. Плохой для партии Меркель результат в Гессене, где ХДС находится у власти с 1999 года, может безвозвратно подорвать ее авторитет и поставить под сомнение ее будущее в качестве лидера партии всего за шесть недель до переизбрания.