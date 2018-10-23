Меркель высказалась о своих преемниках в эфире немецкого радио

Несмотря на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не говорила напрямую о планах покинуть свой пост главы председателя коалиции «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), она дала сигнал о том, что, возможно, не сможет оставить своего преемника после ухода, пишет Bloomberg со ссылкой на радио интервью Меркель в эфире Hessische Rundfunk.

«Все попытки тех, кто находится у власти, выбрать своих преемников постоянно терпели неудачу — и это к лучшему», — заявила Меркель в эфире немецкой радиостанции.

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Во время интервью канцлера Германии спросили о планах переизбрания в декабре от партии «Христианско-демократический союз Германии», которую она возглавляет в составе коалиционного блока с «Христианско-социальным союзом». Как отмечает агентство, спекуляции на тему ближайшего завершения 13-летнего срока правления Меркель активизировались после «бунта» ее соратников в ХДС четыре недели назад, а также неудачи на выборах ее союзников на парламентских выборах в Баварии и «трудных выборов» в Гессене в октябре.

Отмечается, что Меркель назвала возможных кандидатов, которые могут заменить ее в будущем. В их числе Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая занимает должность генерального секретаря партии ХДС. Как отмечает агентство, ее имя и ранее зачастую звучало в списке вероятных преемников Меркель. Она также упомянула Ральфа Бринкхауса, который в сентябре неожиданно вытеснил сторонника Меркель Фолькера Каудера с поста председателя партии.

«У нас есть большое предложение. Так что я не беспокоюсь об этом, а в остальном мне нравится делать свою работу», — сказала Меркель.

Ранее CNBC назвал возможных кандидатур, которые могут заменить Меркель. Помимо этого, в октябре рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС, во главе которого находится канцлер страны Ангела Меркель, опустился до рекордно низкой отметки.