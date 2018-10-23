Путин поделился с Болтоном своим удивлением от недружественных шагов США

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном выразил удивление в связи с недружественными шагами американской стороны, передает РИА «Новости».

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что российские власти «практически не отвечают» ни на один шаг со стороны США, в то время как американская сторона продолжает недружественные действия в отношении России.

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