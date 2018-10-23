Прокуратура сочла законной выплату 23 окладов замглавы Воронежской области
Прокуратура Воронежской области признала законной выплату 23 окладов заместителю врио главы региона Юрию Агибалову. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
По данным пресс-службы, областная прокуратура проверила законность назначения денежных выплат Агибалову и не обнаружила нарушений.
«Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора, в связи с чем получил «золотой парашют» в виде 23 должностных окладов и доплату к пенсии 75% от среднего ежемесячного заработка. Через два дня, как отмечалось, Агибалов вновь был назначен вице-губернатором, на этот раз без приставки «врио».
При этом «Ъ» сообщал, что губернатор Воронежской области Александр Гусев не увидел ничего незаконного в выплате 23 окладов своему заму.