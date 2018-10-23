В МИД России согласовали урегулирование кризиса в Совете Европы

В ходе заседания Министерства иностранных дел России были согласованы шаги по урегулированию кризисной ситуации в Совете Европы (СЕ). Об этом говорится на официальном сайте МИД России.

По данным пресс-службы, 23 октября состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии России по делам СЕ под председательством главы МИД России Сергея Лаврова.

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«Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, участники заседания рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ. В ведомстве подчеркнули, что возникшая кризисная ситуация вызвана «противоправными дискриминационными мерами» ПАСЕ в отношении российской делегации.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена по собственной инициативе выходить из Совета Европы.