Трамп объявил себя националистом

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Техасе заявил, что он — националист. Запись выступления Трампа опубликована в твиттере NBC.

По словам американского президента, «радикальные демократы» хотят «вернуться в прошлое» и передать всю власть «глобалистам». По мнению Трампа, глобалисты — это люди, которые хотят, чтобы «всему миру было хорошо», но не «заботятся» о процветании США. Он заключил, что Соединенным Штатам такие политики «не нужны».

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При этом Трамп напомнил своим сторонникам о существовании «старомодного» слова «националист».

«Знаете что? Я националист. Националист. Используйте это слово», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что намерен «защищать» представителей ЛГБТ-сообщества.