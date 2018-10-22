В Крыму ответили на решение Украины переименовать республику

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины сменить название полуострова, передает RT.

Он назвал происходящее «торжеством полного идиотизма».

«На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают... Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров», — сказал Ганжара.

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Депутат уверен, что «данная инициатива не воплотится в жизнь».

«Сложно себе представить, как Украина будет это делать путем изменения конституции, об изменении которой и так постоянно говорит президент Украины. Это не более чем пустые слова», — заявил Ганжара.

Ранее депутат Верховной рады Рефат Чубаров анонсировал рассмотрение вопроса о переименовании полуострова Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.