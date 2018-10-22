AP: Болтону предстоят напряженные переговоры в Москве из-за намерения Трампа выйти из РСМД

Советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в течение двух дней предстоят напряженные переговоры в Москве, после того как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), отмечает Associated Press.

Трамп обвинил Россию в нарушении условий договора, который предполагает запрет для США и России на владение, производство или испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности.

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Как добавляет агентство, реакция Запада была неоднозначной. В частности, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания «с полной решимостью» поддерживает Вашингтон в данном вопросе, и призвал Москву «навести у себя порядок», передает Financial Times. Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерение Трампа «поднимает сложные вопросы для нас и Европы».

Американский сенатор-республиканец Боб Коркер предупредил, что объявление о выходе из РСМД может привести к аннулированию других договоров по вопросам вооружения, говорится в материале. Тем не менее, Коркер предполагает, что последнее заявление Трампа может означать лишь желание оказать давление на Москву, а не его окончательное решение выйти из договора, пишет агентство.

Отмечается, что перспектива выхода США из РСМД еще больше усиливает текущую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, вызванное продолжающимся расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и антироссийскими санкциями, введенными в 2016 году из-за ситуации на Украине.

Советник по нацбезопасности США Джон Болтон, как ожидается, 22 октября встретится с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее сообщалось, что во время визита Болтона могут обсудить встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал недопустимым намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).