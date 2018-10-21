Горбачев назвал недопустимым намерение США выйти из ДРСМД

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал недопустимым намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости».

Он пояснил, что принятие решений по ликвидации ядерных вооружений в свое время было великой победой.

Реклама

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на встрече Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона будет обсуждаться ситуация с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Он уточнил, что Москва ожидает разъяснений американской стороны.