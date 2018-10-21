Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на встрече Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона будет обсуждаться ситуация с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Москва ожидает разъяснений американской стороны.

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Джон Болтон прибыл в Москву с официальным визитом.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД с Россией, так как российская сторона якобы нарушает соглашение.