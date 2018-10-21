МИД Сирии приравнял к геноциду действия коалиции США

Официальный представитель министерства иностранных дел и миграции Сирии заявил, что сирийская сторона приравнивает действия возглавляемой США коалиции во время освобождения Ракки к геноциду, передает SANA.

«Мир был свидетелем полного систематического разрушения Ракки силами международной коалиции и видел тела невинных граждан на улицах города, вывоз остальной части населения, оставшейся без крова», — говорится в официальном заявлении.

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В министерстве также подчеркнули, что силы коалиции используются для осложнения конфликта и его затягивания.

Ранее сообщалось, что Дамаск призвал ООН расследовать гибель 60 человек при авиаударе коалиции.