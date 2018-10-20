Хейли потребовала от ООН наказания Кубы и Боливии

Уходящая в отставку постпред США Никки Хейли потребовала от ООН принять меры против делегаций Боливии и Кубы, передает Fox News.

Отмечается, что во вторник, 16 октября, представители Боливии и Кубы пытались сорвать мероприятие ООН, выкрикивая лозунги и стуча наушниками по столам.

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«Из-за возмутительного поведения кубинской и боливийской делегаций это дипломатическое событие стало бессмысленным столпотворением. Также имуществу США был нанесен ущерб», — заявила Хейли.

Кубинская дипмиссия уже потребовала провести расследование произошедшего.