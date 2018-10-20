Эксперт объяснил обвинения в адрес россиянки во вмешательстве в выборы в США

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал обвинения во вмешательстве в выборы, предъявленные гражданке России минюстом США. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, было бы странно, если бы подобный инцидент не произошел с учетом нагнетания «истерии» вокруг предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

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«Я думаю, что это будет не единственное обвинение в адрес представителей нашей страны. История с так называемым «российским следом» в американской политике стала уже как самокатящееся колесо внутри их политических баталий», — сказал Бышок.

Он также добавил, что президенту США Дональда Трампа «до конца жизни» будут напоминать, что он занял свой пост якобы не по воле американского народа.

Ранее на предъявленные россиянке обвинения отреагировали в МИД России.