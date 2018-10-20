В США Болтон и Келли поссорились при обсуждении проблемы мигрантов

Напряжение в администрации президента Соединенных Штатов Дональд Трампа растет на фоне сообщений о растущем числе мигрантов, нелегально пересекающих американскую границу. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что 18 октября разногласия по этому вопросу возникли между главой аппарата Белого Дома Джоном Келли и советником главы государства по нацбезопасности Джоном Болтоном. По словам нескольких источников, их спор был насколько жарким, что Келли в раздражении покинул Белый дом.

Реклама

Как уточняется, во время доклада министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, близкой соратницы Келли, о причинах резкого увеличения числа мигрантов Болтон раскритиковал ее и заявил, что работа подконтрольного ей ведомства не приводит к необходимым результатам. В ответ Келли заявил, что Болтон не понимает сложностей иммиграционной политики и в гневе покинул помещение.

Согласно имеющейся информации, Трамп заявил, что не слышал об этой размолвке.

Ранее сообщалось, что мигранты прорвали стену около границы с Мексикой.