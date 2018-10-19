Матвиенко: задержанный в Норвегии сотрудник Совфеда возвращается домой

Сотрудник аппарата Совета Федерации России Михаил Бочкарев в скором времени вернется домой. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

Накануне суд не стал продлевать арест Бочкарева, таким образом освободив его. Однако полиция подала апелляцию на это решение, тем самым оставив россиянина под арестом. Тем не менее в пятницу, 19 октября, полиция апелляцию отозвала.

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«Насколько мне известно, сейчас за Бочкаревым выехали наши консульские сотрудники. В ближайшее время посол России в Осло ожидает прибытия Михаила Анатольевича в здание дипмиссии», — сказала Матвиенко.

По ее словам, после этого он вылетит в Россию.

Михаил Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло. Его заподозрили в шпионаже.