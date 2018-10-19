CNN и Bloomberg узнали о перебранке между Келли и Болтоном с ненормативной лексикой

Между главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном произошел серьезный спор на повышенных тонах, в том числе c использованием ненормативной лексики, сообщили источники CNN и Bloomberg.

Перебранка c обменом «ненормативной лексики» между Болтоном и Келли состоялась за пределами Овального офиса, отметил Bloomberg. Предметом спора стал миграционный вопрос и проблема безопасности на границе США. В частности, как отмечает CNN, Болтон выступал за более жесткий подход, он также выступил с критикой в адрес главы министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Келли, который в настоящее время возглавляет аппарат Белого дома, ранее руководил министерством внутренней безопасности, а Нильсен была его заместителем, напоминает CNN.

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Болтон сказал, что Нильсен необходимо начать делать свою работу, что возмутило Келли, говорится в материале. Помимо этого, Келли разозлило и то, что президент США Дональд Трамп встал на сторону Болтона, пишет CNN. По словам источников, Трамп присутствовал в самом начале перепалки Болтона и Келли, однако сам Трамп опроверг эту информацию. Источники также сообщили, что слышали крики в западном крыле Белого дома.

Источник CNN добавил, что учитывая глубокие разногласия по вопросу границы, один из них может покинуть администрацию Трампа.