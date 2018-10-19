Отправивший Трампу письмо с рицином экс-военный не признал вину

В США бывший военный Уильям Клайд Аллен, отправивший письма с ядовитым веществом рицином ряду высокопоставленных лиц, в ходе судебного заседания не признал свою вину, передает местный телеканал KUTV.

Согласно судебным документам, Аллен отправил ядовитые письма президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису, руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, директору ФБР Кристоферу Рэю, королеве Великобритании Елизавете II и президенту России Владимиру Путину.

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Как отмечается, бывшего военного обвиняют в угрозе применения биологического оружия — токсина рицина. По данным телеканала, Аллену грозит пожизненное заключение.

Ранее Desert News сообщило, что подозреваемый в отправке писем с рицином приобрел 100 касторовых семян на eBay на случай Третьей мировой войны.