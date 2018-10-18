Папа Римский назвал условие визита в КНДР
Папа Римский Франциск заявил, что посетит Северную Корею, если получит официальное приглашение. Об этом он сказал на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ватикане, сообщает «Ренхап».
Президент Южной Кореи устно передал приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына.
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«Папа Римский сказал, что точно даст ответ, если получит официальное приглашение», — сказал представитель Мун Чжэ Ина.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил папу Римского в КНДР.