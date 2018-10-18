AP: Трамп не считает важным моральное лидерство США

Президент США Дональд Трамп в отношении России и Ближнего Востока на этой неделе зачастую преуменьшал беспокойство из-за нарушений прав человека и игнорировал важность морального лидерства Соединенных Штатов, отмечает Associated Press.

Агентство задается вопросом о том, на каком месте стоят права человека во время президентства Дональда Трампа с его лозунгом «Америка прежде всего». Как отмечается в материале, этот вопрос возникает после реакции Трампа на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле и его отказа оказать давление на саудовское королевство. В недавнем интервью AP Трамп связал обвинение саудовских властей в убийстве журналиста с сексуальным скандалом вокруг Бретта Кавано, которого утвердили на пост судьи в Верховный суд США. По словам американского лидера, в обоих случаях общественность считала их виновными, несмотря на отсутствие доказательств.

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AP подчеркивает, что немногие американские лидеры смогли бы назвать Саудовскую Аравию невиновной. Так, государство участвует в гражданской войне в Йемене, а внутри королевства созданы строгие правила, которые регулируют свободу слова и ношение одежды, отмечается в материале. Трамп не показал заинтересованности в том, чтобы привлечь к ответу саудовские власти из-за ситуации с исчезновением журналиста, работавшего на The Washington Post. Трамп дал понять, что приоритетное внимание он уделяет экономике страны, а не моральным ценностям, констатирует агентство.

Между тем, в Белом доме отметили, что несмотря на то, что Трамп редко критикует мировых лидеров публично, он не боится этого делать на встречах с ними за закрытыми дверьми. В частности, они привели примеры встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.