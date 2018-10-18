Норвежский суд освободил сотрудника Совфеда

Суд в Норвегии постановил освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, однако полиция обжаловала решение. Об этом сообщает NRK.

Арест Бочкарева продлевался до 18 октября, однако этим утром суд не продлил его содержание под стражей. Тем не менее он останется под арестом, поскольку полиция обжаловала это решение, до рассмотрения вопроса апелляционным судом.

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Михаил Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло. Его заподозрили в шпионаже.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала ситуацию «театром абсурда», допустив, что задержание Бочкарева могло быть провокацией.